Под Волгоградом водитель сбил пешехода на нерегулируемом переходе

Под Волгоградом водитель «Шкоды» сбил пешехода на нерегулируемом переходе

ДТП произошло в городе Волжском. Как сообщает ГУ МВД России по Волгоградской области, 12 марта в 08.15 у стр. 168 по ул. Пушкина 70-летний водитель автомобиля «Шкода Фабия» совершил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу справа налево по ходу движения автомобиля.

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадавший доставлен в медучреждение для оказания помощи.

