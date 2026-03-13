Под Волгоградом водитель сбил пешехода на нерегулируемом переходе

ДТП произошло в городе Волжском. Как сообщает ГУ МВД России по Волгоградской области, 12 марта в 08.15 у стр. 168 по ул. Пушкина 70-летний водитель автомобиля «Шкода Фабия» совершил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу справа налево по ходу движения автомобиля.

© Родной город

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадавший доставлен в медучреждение для оказания помощи.

Наталья Дугина. © Фото: ИД «Волгоградская правда» / архив.