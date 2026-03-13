Четыре человека погибли в ДТП на трассе в Челябинской области

Четыре человека погибли в результате аварии с участием двух легковушек на автодороге Миасс — Карабаш — Кыштым в Челябинской области. Об этом сообщила пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

По предварительным данным, на трассе столкнулись автомобили Lada Priora и SsangYong Rexton. В результате водитель SsangYong 1967 года рождения погиб на месте. Также скончались водитель Lada Priora 2003 года рождения и два пассажира — 2001 и 1992 годов рождения.

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа полиции. Обстоятельства ДТП устанавливаются. Проводится проверка.