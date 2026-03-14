Два человека пострадали в аварии на юго-востоке Москвы

Два человека пострадали в крупной аварии на юго-востоке Москвы. Об этом в субботу, 14 марта, сообщил телеканал РЕН ТВ.

Уточняется, что на Люблинской улице произошло столкновение нескольких машин. Обстоятельства инцидента выясняются, передает телеканал.

Днем ранее две аварии произошли на территории Новой Москвы. На трассе Воскресенское — Каракашево — Щербинка в районе улицы Космонавтов автобус наехал на девушку-пешехода — она погибла на месте.

Несколькими часами позднее такси и маршрутка столкнулись на Калужском шоссе в районе поселения Десна. В результате аварии пострадали семь человек, в том числе подросток. Им оказали медицинскую помощь.