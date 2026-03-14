В Новой Москве попал в аварию экскурсионный автобус с детьми

В Новой Москве столкнулись минивэн и экскурсионный автобус с детьми. Госпитализированы четыре человека, пишет ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах.

Инцидент произошел утром в субботу, 14 марта, на 45-м километре Калужского шоссе. В экскурсионном автобусе находился 21 человек, в том числе 16 детей в возрасте от 8 до 11 лет. В минивэне ехали 8 человек.

«Предварительно, водителю микроавтобуса «Фольксваген», в котором находились иностранные граждане, стало плохо за рулем. Он по касательной задел экскурсионный автобус с детьми, припаркованный у обочины. После этого его развернуло, и в иномарку врезались другие транспортные средства», — пояснил источник.

Четыре человека, находившиеся в минивэне, получили травмы и были госпитализированы, пояснил собеседник агентства.

За медпомощью также обратились двое детей и взрослых — пассажиры автобуса. Предварительно, госпитализация им не понадобилась.

Для эвакуации раненых на трассу вылетел вертолет. Ведется расследование причин и обстоятельств ДТП.