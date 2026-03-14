В Новокузнецке столкнулись автобусы: проезд полностью заблокировали

В Новокузнецке водители одного маршрута столкнулись на дороге, полностью заблокировав проезд.

В Новокузнецке произошло необычное ДТП: два автобуса одного маршрута не поделили дорогу на улице Кутузова. В результате столкновения транспортные средства перегородили проезжую часть полностью. Об этом сообщает телеграм-канал "ДТП Кузбасс".

Автор фото, опубликованного в соцсетях, недоумевает: по этой улице курсирует всего один автобусный маршрут, и как две его машины ухитрились встретиться "лбами" – остаётся загадкой.

"Проскочуны необыкновенные!" – иронизирует очевидец.

Подробности аварии и информация о пострадавших пока не известны.