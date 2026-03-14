Молодожены погибли в жестком ДТП в российском регионе

В Ростовской области произошла трагедия, унесшая жизни молодоженов, которые были женаты менее двух месяцев. Жуткое ДТП случилось утром 9 марта в городе Волгодонске. Примерно в половине десятого утра 35-летний мужчина, управляя мощным мотоциклом, не справился с управлением, пишет kp.ru.

© Московский Комсомолец

По предварительным данным ГАИ, водитель не выбрал безопасную скорость, соответствующую дорожным условиям, в результате чего на высокой скорости наехал на бордюрный камень. После этого мотоцикл потерял устойчивость, опрокинулся и рухнул за пределы проезжей части моста.

В момент аварии за спиной водителя находилась пассажирка. От полученных тяжелейших травм оба человека скончались на месте еще до прибытия бригады скорой медицинской помощи. Ими оказались недавно поженившиеся супруги — Сергей и его 21-летняя жена Лилиана, жители Волгодонска. Свою совместную семейную жизнь они официально зарегистрировали совсем недавно — 17 января 2026 года. Таким образом, их счастье продлилось менее двух месяцев.

Знакомые и друзья семьи потрясены случившимся. В социальных сетях близкие характеризуют Сергея как исключительно ответственного, доброго и надежного человека, выходца из прекрасной семьи трудоголиков.

«Боже, какое у них теперь горе», — пишут они, выражая соболезнования родным погибших.

Особенно трогательно выглядят признания Сергея в любви к жене, которые он публиковал незадолго до свадьбы и после нее.

«Так сложно объясняться о любви. Но я хочу в этот момент тебе подарить себя без остатка. Безумно тебя люблю», — написал мужчина всего несколько недель назад.

На совместных фотографиях, которыми сейчас заполнены местные паблики, запечатлены счастливые, улыбающиеся молодожены, полные планов на будущее. Комментарии под снимками полны боли и сочувствия: «Такие счастливые на фото… очень жаль», «Сердце разрывается», «Как же так рано и несправедливо».

Расследование обстоятельств ДТП продолжается.