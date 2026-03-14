В Пермском крае в ДТП с автобусом пострадали пять человек

В Перском крае в результате ДТП с автобусом и легковым автомобилем пострадали пять человек, в том числе дети. Об этом сообщили в пресс-службе СК по региону.

© Московский Комсомолец

Стало известно, что инцидент произошел в пятницу в Красновишерске – на участке автодороги Красновишерск – Антипина столкнулись пассажирский автобус и легковой автомобиль. По данным СК, водители не учли неблагоприятные дорожные условия, в частности, гололед, в результате чего был потерян контроль над управлением транспортными средствами, которые в итоге занесло.

В результате столкновения пострадали пять пассажиров автобуса, двое из которых – несовершеннолетние. Пострадавшим оказали медпомощь. Следователи СК возбудили уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, которые не отвечают требованиям безопасности).