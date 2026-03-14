В Дагестане под колесами «Газели» погиб пятилетний мальчик

В Карабудахкентском районе Дагестана произошла трагедия — под колёсами автомобиля погиб пятилетний ребёнок. Инцидент в посёлке Новый Хушет.

© Московский Комсомолец

По предварительным данным, водитель грузовой «Газели» при движении задним ходом не заметил малыша и совершил на него наезд. От полученных травм мальчик скончался на месте происшествия, сообщает пресс-служба Прокуратуры Республики Дагестан.

Прокуратура Дагестана оперативно организовала проверку по факту гибели несовершеннолетнего. Надзорные мероприятия поручены прокуратуре Карабудахкентского района. В ходе разбирательства предстоит установить точные обстоятельства произошедшего, а также оценить, насколько соблюдались требования законодательства о безопасности дорожного движения.

Особое внимание будет уделено вопросам профилактики безнадзорности и безопасности детей на улицах. Следователям предстоит выяснить, где находился ребёнок в момент наезда, были ли рядом взрослые и могли ли они предотвратить трагедию. Также проверят действия водителя и обстоятельства, при которых он не заметил малыша.

Ход и результаты процессуальной проверки поставлены на контроль в республиканской прокуратуре. По итогам разбирательства будет принято процессуальное решение, а также дана оценка действиям всех причастных лиц. Семья погибшего ребёнка получит необходимую поддержку от социальных служб.