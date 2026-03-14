Грузовик и микроавтобус столкнулись в регионе РФ, есть погибшие

В Новосибирской области столкнулись грузовик и микроавтобус, сообщает пресс-служба регионального МВД в субботу, и в результате происшествия погибли люди.

© Московский Комсомолец

По данным ведомства, инцидент произошел в Болотнинском районе – там столкнулись микроавтобус Mercedes-Benz и грузовик "Ман".

В результате дорожного происшествия погибли три человека, еще двое были госпитализированы с травмами.

Сотрудники ГАИ и следственно-оперативная группа устанавливают обстоятельства происшествия.

Напомним, ранее сообщалось, что в Москве в одной из квартир обнаружили тело убитой женщины, чью дочь ранее обманули телефонные мошенники.