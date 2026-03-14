В ФРГ столкнулись два автобуса со школьниками

В районе Иршенберга в Германии столкнулись два туристических автобуса со школьниками. Об этом сообщает издание Focus-Online.

Уточняется, что в результате ДТП один ребенок получил травмы легкой или средней тяжести. Его решили доставить в больницу в качестве меры предосторожности.

По словам представителя полиции, один из автобусов врезался в другой на полосе разгоне, из-за чего у транспортного средства оказалось разбито лобовое стекло.

На месте аварии приземлились два спасательных вертолета. Кроме того, прибыли полицейские и пожарные.

«На трассе образовалась пробка длиной в несколько километров из-за спасательных работ на развязке Иршенберг в направлении Зальцбурга. Участок трассы был временно полностью перекрыт», — говорится в материале.

