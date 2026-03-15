Пять пассажиров «Мерседеса» погибли в ДТП под Новосибирском

На трассе Новосибирской области микроавтобус выехал на встречную полосу и врезался в грузовик. Погибли 5 человек — молодые люди в возрасте 20-28 лет. Об этом сообщает официальный канал ГУ МВД России по региону.

ДТП произошло накануне на 109 км автодороги Р-255. Микроавтобус «Мерседес» двигался из Новосибирска в Кемерово. Водитель выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовиком МАН.

«Погибли пять пассажиров Мерседеса: двое мужчин, 2006 г.р., скончались на месте ДТП, женщина, 2004 г.р., скончалась в автомобиле скорой медицинской помощи, еще двое граждан — женщина, 1998 г.р. и мужчина, 2006 г.р., позже скончались в медицинском учреждении», — сказано в сообщении полиции

По факту ДТП возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ. Водитель, совершивший ДТП, задержан.