В Москве в массовом ДТП пострадал ребенок

На юго-востоке Москвы произошло массовое дорожно-транспортное происшествие, в результате которого есть пострадавшие, в том числе ребенок. Авария с участием четырех машин произошла в районе корпуса 2 дома 66 на Волгоградском проспекте, пишет РИА Новости.

© Lenta.ru

Источник в экстренных службах сообщил, что, по предварительной информации, в ДТП пострадали ребенок и взрослый. О характере их травм данных нет.

В настоящее время на месте происшествия специалисты устанавливают все детали и причины, приведшие к столкновению.

Ранее стало известно, что в Сочи произошло столкновение двух автобусов, в том числе школьного, в результате которого пострадали оба водителя. Мужчины 50 и 49 лет были оперативно доставлены в больницу.