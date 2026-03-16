В Петербурге иномарка влетела в группу пешеходов

На Загородном проспекте в Санкт-Петербурге после столкновения двух легковых автомобилей одна из машин вылетела на тротуар и сбила пешеходов. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.

Авария произошла в понедельник у дома 49 по Загородному проспекту, столкнулись Škoda и Opel.

«Впоследствии автомобиль Opel выехал на тротуар, задев трех пешеходов», — сказали в ведомстве.

Всех пострадавших госпитализировали с различными травмами. В настоящее время по факту ДТП проводится проверка, обстоятельства произошедшего выясняются.