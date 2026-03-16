В Москве три человека погибли в ДТП с участием пьяных водителей

В Москве за январь и февраль 2026 года было зарегистрировано 25 ДТП с участием пьяных водителей. В них три человека погибли и 36 получили травмы.

По итогам двух месяцев количество таких ДТП снизилось на 51%, сообщили агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе столичного управления Госавтоинспекции.

«Количество погибших и пострадавших в дорожных авариях по вине нетрезвых водителей также сократилось — на 62,5 и 51,4% соответственно», — уточнили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в Калининградской области произошло 113 дорожных происшествий с пострадавшими с начала года. В них погибли 17 человек, ещё 127 получили различные травмы.