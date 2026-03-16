Грузовик снес девочку на тротуаре на юго-востоке Москвы

Грузовик сбил девочку на тротуаре на улице Полбина в Москве. ДТП произошло из-за того, что водитель не справился с управлением.

Об этом в понедельник, 16 марта, сообщили в пресс-службе ГУ ГИБДД МВД России по Москве.

— По предварительным данным на улице Полбина в районе дома 36, водитель грузового автомобиля не справился с управлением и совершил наезд на девочку-пешехода, которая находилась на тротуаре, — рассказали в канале ведомства в мессенджере MAX.

Ребенок получил травмы, с которыми его доставили в больницу. Медики определили, что девочка находится в тяжелом состоянии. К месту аварии прибыли сотрудники ДПС и следователи для выяснения всех обстоятельств.

В середине февраля водитель иномарки сбил 12-летнюю девочку на пешеходном переходе в Подольске. Она выжила. Девочку доставили в больницу. Госавтоинспекторы выяснили, что подросток перебегал дорогу на красный сигнал светофора.