В Москве байкер на скорости разбил авто с людьми

В Москве мотоциклист на скорости врезался в автомобиль на проезжей части.

Об этом сообщает Telegram-канал «Агентство «Москва».

«Мотоциклист попал в аварию на Ходынском бульваре на севере Москвы, столкнувшись с внедорожником. На место ДТП приехала скорая, медики осмотрели байкера, госпитализация ему не понадобилась», – говорится в публикации.

На кадрах, размещенных в сети, видно, что на место аварии прибыли сотрудники ДПС, которые устанавливают все обстоятельства произошедшего. На записи также заметно, что внедорожник получил повреждения: у транспорта разбит бампер и фара, при этом его детали разлетелись по проезжей части. На записи также заметно, что после удара мотоцикл с водителем отбросило в сторону.

До этого в Санкт-Петербурге автомобиль влетел в толпу пешеходов на тротуаре. Видеорегистратор автомобиля, водитель которого стал очевидцем произошедшего, запечатлел инцидент.