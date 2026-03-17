Под Белгородом самосвал раздавил УАЗ

Смертельное ДТП произошло на карьере Лебединского ГОКа в Белгородской области. В аварии погибли сотрудники подрядной организации.

По данным предприятия, большегрузный самосвал, перевозивший горную массу, наехал на автомобиль УАЗ, в котором находилась ремонтная бригада. Все пятеро находившихся в машине рабочих скончались.

На месте происшествия работают экстренные службы.

Прокуратура региона начала проверку соблюдения требований промышленной безопасности. Устанавливаются причины случившегося и обстоятельства аварии.