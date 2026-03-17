В Краснодаре в ДТП со скорой помощью пострадала 19-летняя девушка

Дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля скрой помощи произошло 16 марта в центре краевой столицы на пересечении улиц Красной и Северной. Как сообщает полиция Краснодара "скорая" ехала с включенным проблесковым маячком.

© Российская Газета

"57-летний водитель скорой двигался по улице Северной в сторону Красноармейской и на пересечении с улицей Красной проехал на запрещающий сигнал светофора, где ему не предоставил преимущество в движении 24-летний водитель автомобиля Hyundai", - уточнили в пресс-службе полиции.

От удара автомобиль скорой помощи врезался в стоящие на встречной полосе машины Mazda и Range Rover. В ДТП пострадала 19-летняя пассажирка Hyundai.

Девушку доставили в медучреждение. По факту происшествия ведется проверка.