Водитель микроавтобуса врезался в мачту городского освещения на севере Москвы, сообщили в Госавтоинспекции столицы в МАХ.

По предварительным данным, это произошло на Ленинградском проспекте в районе дома 39. Водитель микроавтобуса не справился с управлением, в результате чего наехал на мачту освещения. Травмы получил сам водитель, а также два пассажира.

Их доставили в медицинские учреждения с травмами различной степени тяжести. Сейчас на месте аварии работают сотрудники ГАИ.

Ранее школьный и экскурсионный автобусы столкнулись в Сочи. Травмы получили водитель и экскурсовод, пассажиров в салоне автобуса не было. Предварительно, водитель экскурсионного автобуса не справился с управлением.