В Свердловской области столкнулись Mitsubishi и Infiniti. Об этом сообщает Telegram-канал «Новости Екатеринбурга».

«На трассе возле Асбеста вечером произошло жесткое ДТП. <...> Из-за этого на участке ограничили проезд автомобилей. Как рассказали в ГИБДД, на третьем километре дороги «Новоокунево-Рефтинский» произошло лобовое ДТП с двумя иномарками», – говорится в публикации.

По данным канала, в результате аварии водитель и пассажир Mitsubishi, а также пассажир Infiniti получили травмы, несовместимые с жизнью. Кроме того, пострадал водитель Infiniti, прибывшие медики госпитализировали автомобилиста. На время разбирательств на месте ДТП было организовано реверсивное движение.

На опубликованных в сети кадрах видно, что автомобили получили серьезные повреждения, а их детали разлетелись по проезжей части.

