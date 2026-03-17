В Петербурге водитель Exeed перевернулся в нелепом ДТП

В Санкт-Петербурге Exeed с человеком в салоне перевернулся на пункте оплаты ЗСД. Об этом сообщает Telegram-канал «78. Новости».

«Победу в номинации «самое нелепое ДТП года» уверенно забирает водитель Exeed — на пункте оплаты на ЗСД он решил сдать назад и умудрился опрокинуть авто. Все из-за наезда колесом на бордюр», – говорится в публикации.

Уличная камера запечатлела инцидент. По данным канала, ДТП произошло ночью 16 марта на развязке с Богатырским проспектом. В пресс-службе «Магистрали Северной столицы» отметили, что в результате произошедшего водитель не пострадал.

