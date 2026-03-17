Четыре человека пострадали в ДТП с маршруткой на Тюменском тракте

Утром 17 марта на 25-м километре трассы Екатеринбург – Тюмень рейсовый микроавтобус врезался в грузовик. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Свердловской области.

По предварительным данным, водитель Fiat маршрута № 141 Верхнее Дуброво – Екатеринбург не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с ехавшим перед ним фургоном Isuzu.

В салоне маршрутки находились десять человек. Четверо из них получили травмы – девушки 2009 и 2010 годов рождения и женщины 1948 и 1977 годов рождения. Пострадавшим оказывают медицинскую помощь.

Оба водителя были трезвы.

У 34-летнего мужчины, управлявшего Fiat, стаж за рулем – 13 лет. Он пояснил, что отвлекся от дороги.

33-летний водитель грузовика получил права 9 лет назад, за это время его штрафовали 176 раз. По его словам, он ехал со скоростью около 50 километров в час, когда получил удар в заднюю часть машины.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

