В Волжском водитель УАЗа сбил женщину на пешеходном переходе

По информации регионального главка МВД, дорожно-транспортное происшествие произошло утром 17 марта в городе-спутнике Волгограда.

В 09.55 напротив дома № 59 по улице 40 лет Победы 37-летний водитель за рулем автомобиля УАЗ совершил наезд на пешехода.

Сообщается, что женщина переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате столкновения пострадавшая получила травмы и была доставлена в медицинское учреждение для оказания помощи.

Кроме того, пресс-служба ведомства опубликовала фото с места происшествия. Автомобиль также протаранил столб у дороги. Передняя часть машины сильно повреждена.