В Сузунском районе водитель без прав столкнулся с молоковозом

Смертельное ДТП с молоковозом в Сузунском районе: женщина за рулем погибла.

Авария в Сузунском районе унесла жизнь водителя, управлявшего автомобилем без прав. Пассажиры машины госпитализированы, обстоятельства ДТП выясняются.

В Сузунском районе вечером 17 марта произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. По информации пресс-службы региональной Госавтоинспекции, около 18:40 на 29-м километре автодороги «Сузун — Битки — Преображенка» столкнулись легковой автомобиль Toyota Camry и грузовой КАМАЗ.

За рулем легковушки находилась 42-летняя женщина, не имевшая водительского удостоверения. Следуя со стороны села Болтово в направлении рабочего поселка Сузун, она выехала на полосу встречного движения, где лоб в лоб столкнулась с грузовиком-молоковозом.

Как сообщил старший инспектор ДПС по Сузунскому району Виктор Котесов, в результате аварии водитель Toyota погибла на месте. Двое ее пассажиров — 23-летняя женщина и 24-летний мужчина — были доставлены в медицинское учреждение с травмами. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства инцидента.

