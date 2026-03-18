Автомобиль загорелся на Ленинском проспекте под МКАД

Автомобиль загорелся Ленинском проспекте под МКАД. Об этом в среду, 18 марта, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Движение в районе аварии затруднено. Водителям посоветовали выбирать пути объезда.

— На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются, — написали в Telegram-канале ведомства.

В середине января автомобиль «Киа» и автобус столкнулись на 5-м километре Шереметьевского шоссе в Химках. В результате ДТП иномарка вспыхнула. Водитель «Киа» получил травмы, его доставили в больницу.

В конце декабря прошлого года на Рублевском шоссе в Москве тоже загорелся автомобиль. В связи с этим движение машин было затруднено.