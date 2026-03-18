В Волгограде нетрезвая женщина-водитель совершила ДТП

Следователи Советского района возбудили уголовное дело в отношении автомобилистки.

Как сообщает ГУ МВД России по Волгоградской области, 16 января 2026 года в 20.00, 38-летняя женщина, управляя автомобилем марки «Фольксваген Поло» и будучи в нетрезвом виде, потеряла контроль над транспортным средством.

ДТП произошло возле дома № 128 по улице Волгоградской, где автомобиль съехал в правый кювет, что привело к его опрокидыванию. В результате аварии травмы получили трое пассажиров, среди которых двое детей.

Следователем отдела полиции № 6 Управления МВД России по городу Волгограду было заведено уголовное дело по части 2 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации. В отношении виновницы ДТП избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Автомобиль «Фольксваген» был изъят и отправлен на специализированную стоянку.