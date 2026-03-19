В Пензе пострадала женщина в результате столкновения двух автомобилей

В Бессоновском районе в ДТП пострадала женщина
Женщина пострадала в результате столкновения автомобилей «ВАЗ-21214» и «ГАЗон Next», которое произошло в Бессоновском районе Пензенской области в минувшую среду, 18 марта.
Как следует из сообщения, размещенного в группе управления Госавтоинспекции УМВД России по региону в соцсети «ВКонтакте», за рулем первого автомобиля находился мужчина 1995 года рождения, вторым управлял мужчина 1992 года рождения.
«В результате происшествия пассажир автомобиля «ВАЗ-21214» – женщина 1995 года рождения получила телесные повреждения и была госпитализирована. Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — сказано в тексте.