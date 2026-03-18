В результате ДТП в Ставропольском крае погибли два человека
В Петровском округе Ставропольского края произошло ДТП с участием двух автомобилей, есть погибшие.
Об этом сообщает телеканал «СвоёТВ» со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.
Авария произошла на трассе Астрахань — Элиста — Ставрополь.
«В результате погибли два человека, есть пострадавшие», — рассказали в ведомстве.
Проводится проверка.
