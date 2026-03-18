ДТП произошло на внутренней стороне 63-го километра МКАД, движение затруднено

Автомобильная авария произошла на 63-м километре МКАД. Сотрудники городских оперативных служб работают на месте случившегося.

Об этом в среду, 18 марта, сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

— Движение в районе ДТП затруднено. Пожалуйста, выбирайте пути объезда, — передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Утром автомобиль загорелся Ленинском проспекте под МКАД. Движение в районе аварии тогда оказалось затруднено. Водителям посоветовали выбирать пути объезда.

14 марта микроавтобус с мигрантами столкнулся с экскурсионным автобусом с детьми в Москве. Авария произошла на Калужском шоссе. Водитель микроавтобуса не справился с управлением из-за того, что ему стало плохо за рулем.

В результате аварии пострадали девять человек. Травмы получили шесть пассажиров микроавтобуса, а также двое подростков и учительница из автобуса.