Четырехлетний ребенок пострадал в ДТП на набережной в Нижнем Новгороде

ДТП с участием несовершеннолетнего случилось в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД России по региону.

Авария произошла 18 марта, около 21:30. В районе дома № 1к1 по Нижневолжской набережной 19-летняя девушка за рулем Chery не уступила дорогу Chevrolet, которым управлял 49-летний мужчина. Машины столкнулись.

В результате четырехлетний ребенок, находившийся в салоне второго автомобиля, получил травмы. Он сидел в детском кресле. Врачи осмотрели несовершеннолетнего на месте. Обстоятельства выясняются.

