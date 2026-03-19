В Приморье из-за опрокидывания автоцистерны с газом перекрыли трассу

В Ханкайском муниципальном округе Приморского края на трассе Михайловка - Турий Рог произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого произошло опрокидывание автоцистерны для перевозки газа в придорожный кювет. Движение на данном участке дороги пока перекрыто, сообщает УМВД региона.

На месте происшествия работают экипажи ДПС. Полицейские обеспечивают охрану места инцидента и осуществляют регулирование движения. По предварительной информации, пострадавших и утечки газа нет.

Для автомобилистов организован объезд закрытого участка через населенный пункт Жариково.