В ДТП с участием трех машин в Пензе пострадал человек

В четверг, 19 марта, на улице Островского в Пензе случилось дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадал человек.

По предварительным данным, в 7:00 там столкнулись Hyundai Tucson, Opel Antara и ВАЗ-21099.

Первой иномаркой управлял 65-летний мужчина, второй - 44-летний. За рулем отечественного автомобиля был 39-летний мужчина.

В результате происшествия водитель Hyundai Tucson получил травмы и был госпитализирован.