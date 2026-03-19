Под Волгоградом водитель «Газели» сбил 10-летнего школьника

ДТП произошло в городе Волжском 18 марта. Как сообщает ГУ МВД России по Волгоградской области, в среду,18 марта, в 15.15 напротив строения № 127а на ул. Карбышва 59-летний водитель «Газели» совершил наезд на 10-летнего школьника.

Мальчик пересекал проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате происшествия несовершеннолетний доставлен в медучреждение для оказания ему помощи. Наталья Дугина.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области.