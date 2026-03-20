В Омской области в ДТП погибли два человека

Омские госавтоинспекторы начали проверку по факту ДТП в Саргатском районе, в результате которого погибли водитель и пассажирка.

Сообщение о ДТП с летальным исходом поступило в дежурную часть Госавтоинспекции по Саргатскому району сегодня в 08:00 часов утра по местному времени.

По предварительным данным, водитель автомобиля Toyota двигался по автомобильной дороге Омск - Тара.

"В районе 142-го километра он выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем Kia под управлением мужчины 1988 г. р", - сообщает УМВД России по Омской области.

Водитель и 23-летняя пассажирка Toyota погибли на месте происшествия. Еще один пассажир 1999 года рождения госпитализирован. Он находится в тяжелом состоянии.

Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.