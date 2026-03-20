В Безенчукском районе лоб в лоб столкнулись два авто

В четверг, 19 марта, в 19:35 на 6 км трассы Безенчук-Осинки-Привольный Безенчукского района лоб в лоб столкнулись Lada Granta и Hyundai Accent. Об этом сообщает пресс-служба Центра по делам ГО, ПБ и ЧС.

© Волга Ньюс

"На месте ДТП работали пожарные-спасатели ПСО 44 противопожарной службы Самарской области, сотрудники Госавтоинспекции и бригада скорой медицинской помощи. Проведен ряд аварийно-спасательных работ: сбор информации, отключение аккумуляторных батарей и стабилизация транспортного средства", - отмечается в сообщении.

С места ДТП госпитализировали водителя и пассажира Hyundai Accent в Чапаевскую городскую больницу.