На Нахимовском проспекте в Москве перевернулась машина скорой помощи. В результате пострадали три человека. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По информации источника, в результате пострадали водитель скорой помощи, врач и пациент, которого везли в больницу.

Авария произошла в результате ДТП — карета «скорой» врезалась в легковой автомобиль, после чего перевернулась. В данный момент на месте работают экстренные службы. Причины столкновения выясняются.

