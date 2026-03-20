93-летний водитель сбил пешехода на переходе в Нижнем Новгороде
Пожилой водитель сбил пешехода на переходе в Сормовском районе. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД России по Нижегородской области.
ДТП случилось 19 марта, около 10:10. В районе дома № 51А по улице Бурнаковской 93-летний водитель за рулем Renault Logan, поворачивая налево на разрешающий сигнал светофора, сбил 64-летнего мужчину. Он пересекал проезжую часть по переходу.
Пешеход получил травмы. Его доставили в городскую больницу № 13 для оказания необходимой медицинской помощи. Обстоятельства выясняются.
Ранее мы публиковали общую статистику по дорожным авариям на трассах в Нижегородской области.
