93-летний водитель сбил пешехода на переходе в Нижнем Новгороде

Пожилой водитель сбил пешехода на переходе в Сормовском районе. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД России по Нижегородской области.

ДТП случилось 19 марта, около 10:10. В районе дома № 51А по улице Бурнаковской 93-летний водитель за рулем Renault Logan, поворачивая налево на разрешающий сигнал светофора, сбил 64-летнего мужчину. Он пересекал проезжую часть по переходу.

Пешеход получил травмы. Его доставили в городскую больницу № 13 для оказания необходимой медицинской помощи. Обстоятельства выясняются.

