В Приморье открыли пункт обогрева: 25 автомобилей столкнулись на трассе А-370

25 автомобилей столкнулись на федеральной трассе А-370 под Уссурийском, сообщило региональное управление МЧС.

ДТП произошло днем на 679-м километре автомобильной дороги Хабаровск - Владивосток на фоне мощного снегопада, который резко ухудшил дорожную обстановку.

Изначально сообщалось, что в аварии повреждены 14 автомобилей.

По последним данным МЧС, пострадал один человек. Погибших в результате массовой аварии нет.

Чтобы люди на месте ДТП могли согреться, ведомство направило туда передвижной пункт обогрева.

Выяснением обстоятельств аварии занимается региональная прокуратура, которая проверит соблюдение требований к содержанию автодорог и их своевременную обработку.

Тем временем SHOT публикует в Max кадры с места ДТП, снятые очевидцами. Судя по видео, снег там идет без остановки, в связи с чем водители просят всех быть аккуратнее на дорогах.