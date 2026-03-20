В Приморье из-за непогоды столкнулись 14 автомобилей
В городе Уссурийске Приморского края произошло дорожно-транспортное происшествие с участием 14 автомобилей. На город 20 марта обрушился мощный снегопад, который резко ухудшил дорожную обстановку. Прокуратура региона взяла расследование обстоятельств массового ДТП под свой контроль, сообщает Max-канал ведомства.
Надзорное ведомство проверит соблюдение требований к содержанию автодорог, своевременность и качество обработки дорожного покрытия противогололедными материалами, а также соответствие состояния дороги установленным нормативам.
Тем временем в социальных сетях жители края пишут о том, что центральную часть Приморья засыпало снегом. На ряде участков пришлось даже перекрывать дороги.
"На данный момент проезд по краю есть везде. По состоянию на 13:15 на участке федеральной трассы между Владивостоком и Уссурийском затруднено движение из-за ДТП по направлению в Хабаровск", - подчеркнули в региональном минтрансе.