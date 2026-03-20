В Ленобласти Subaru влетел в детей на остановке

В Пушкине автомобиль Subaru влетел в людей, ожидающих транспорт на остановке. Об этом сообщает Telegram-канал «78. Новости».

«На кадрах видно, как автомобиль «Субару» вылетает на тротуар и сбивает с ног 44-летнюю женщину, а также двух ее дочерей-двойняшек. Как стало известно позже, все были госпитализированы», – говорится в публикации.

По данным канала, одна из девочек находится в крайне тяжелом состоянии после ДТП, при этом водитель иномарки получил незначительные травмы.

Авария произошла на перекрестке Оранжерейной и Ленинградской улиц. Автомобиль сбил пешеходов и протаранил табло с указанием маршрутов около остановки, а также повредил дорожный знак. Судя по кадрам, мать семьи увидела опасность, но не успела отбежать.

По факту аварии возбудили уголовное дело по статье о нарушении ПДД. Что именно заставило мужчину выехать на тротуар, неизвестно.

