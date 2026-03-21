Последние секунды перед жестким ДТП, в котором разбились люди, попали на видео

В городе Петрозаводске автомобили разбились на перекрестке. Об этом сообщает Telegram-канал "Daily Карелия".

"В страшной ночной аварии в центре Петрозаводска пострадали три человека. Сегодня около трех часов ночи на пересечении улиц Антикайнена и Максима Горького жестко столкнулись два автомобиля. Травмы получили 28-летний водитель Тoyota, 50-летняя водитель и 73-летняя пассажир Kia", – говорится в публикации.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как автомобили сталкиваются на пешеходном переходе. От удара машины отбрасывает в стороны, а их детали разлетаются по проезжей части. На записи также заметно, что в результате ДТП машины получили повреждения: у них разбиты кузова, капоты, бамперы и стекла.

До этого в Красном Селе Ленинградской области автомобиль врезался в дорожное ограждение. Уличная камера запечатлела инцидент. Транспорт серьезно пострадал.