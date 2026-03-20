В Москве машина с полицейскими разбилась в ДТП

В Москве машина полицейских врезалась в автомобиль на проезжей части. Об этом сообщает Telegram-канал «Агентство «Москва».

«Полицейский автомобиль попал в ДТП на Алтуфьевском шоссе, столкнувшись с другой машиной. На месте работают оперативные службы», – говорится в публикации.

На размещенных в сети кадрах видно, что автомобили получили повреждения: у машин смяты кузова, разбиты капоты и бамперы, а их детали разлетелись по проезжей части. На записи также заметно, что патрульный транспорт затруднил движение автомобилей, поскольку занял одну полосу движения.

До этого в Нижегородской области чиновники попали в автомобильную аварию. Очевидцы запечатлели последствия ДТП. На кадрах видно, что на место аварии прибыли сотрудники экстренных служб. Кроме того, заметно, что на дороге стоит разбитый автомобиль, детали которого разбросаны по проезжей части. В результате произошедшего четыре человека получили травмы: прибывшие медики госпитализировали пострадавших.

