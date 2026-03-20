Немецкий дипломат сбил курьера в Санкт-Петербурге и скрылся

Сотрудник генконсульства Германии сбил курьера в Санкт-Петербурге, а затем уехал с места ДТП и не явился на судебное заседание. Об этом сегодня сообщает 78.ru.

По данным издания, авария произошла 2 марта у дома №2 на Полтавской. Автомобиль, за рулем которого был 23-летний Денис Хофманн, выезжая с парковки, сбил курьера службы доставки.

«Видеозаписи с камер наблюдения показали, что после ДТП молодой дипломат покинул место аварии спустя пять минут, не дождавшись прибытия скорой помощи и полиции. Несмотря на это, Хофманн все же подошел к пострадавшему и поинтересовался его состоянием», - говорится в статье.

По словам курьера, он ехал на байке со скоростью около 20 - 25 км/ч и заметил резко выехавшую машину «буквально за метр-два до столкновения».

«Среагировать уже не успел», - пояснил Никита Зуев, который был доставлен в больницу после ДТП с сотрясением мозга и травмой колена.

В отношении сотрудника консульства было возбуждено административное дело. Однако Хофманн не явился на суд, сославшись на дипломатический иммунитет. При этом в консульстве он занимается юридической защитой, представляя интересы немецких граждан в российских судах, утверждает издание.

