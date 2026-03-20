Скорая помощь столкнулась с тремя автомобилями на трассе М7 в Подмосковье

Скорая помощь столкнулась с тремя машинами на 65-м километре трассы М-7 «Волга» в Богородском городском округе Московской области. Об этом в пятницу, 20 марта, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

— По предварительной информации, водитель 1976 года рождения, управляя автомобилем скорой помощи без пациентов, совершил попутное столкновение с тремя автомобилями, — рассказали в Telegram-канале ведомства.

Никто не пострадал. Сотрудники ДПС выясняют все обстоятельства произошедшей аварии.

Ранее скорая помощь попала в ДТП на пересечении улиц Лазо и Перовской в Москве. Машина столкнулась с фургоном Mercedes. В результате аварии пострадали пять человек. Троих из них доставили в больницу.