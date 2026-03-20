Генконсул Румынии врезался в иномарку в центре Петербурга

Возле дома № 42 по улице Чайковского в центре Санкт-Петербурга генконсул Румынии Лауренцио Константинио, управляя дипломатическим автомобилем BMW X4, попытался развернуться и якобы врезался в машину марки Mercedes, за рулем которого находилась 46-летняя женщина. Об этом в пятницу, 20 марта, сообщил Shot.

— В результате ДТП предварительно никто не пострадал. На место вызвали ГИБДД, сотрудники установили, что в аварии виноват именно водитель BMW, — передает Telegram-канал.

В тот же день СМИ сообщили, что в Санкт-Петербурге 23-летний сотрудник генконсульства Германии Денис Хофман сбил на машине курьера, выезжая с подземной парковки. Позднее на место аварии прибыли врачи, которые оперативно госпитализировали пострадавшего. У него диагностировали сотрясение мозга и травму колена. В отношении Хофмана возбудили административное дело, но 16 марта он не пришел на заседание суда, сославшись на дипломатический иммунитет