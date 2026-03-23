В Перу произошло крупное ДТП с участием туристического автобуса. Транспортное средство, перевозившее группу путешественников, сорвалось с обрыва в горной местности. Инцидент произошел в департаменте Хунин, где автобус следовал к известной туристической достопримечательности — горе Рахунтай.

По официальным данным министерства здравоохранения страны, в результате падения автобуса с обрыва погибли девять человек, пишет РИА Новости. Ещё 15 пассажиров получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в ближайшие медицинские учреждения. О состоянии пострадавших пока не сообщается.

Издание Peru21 уточняет, что автобус вёз туристов к популярному природному объекту — горе Рахунтай. Этот маршрут традиционно пользуется спросом у путешественников, посещающих регион. Причины, по которым водитель не справился с управлением, предстоит выяснить следственным органам.

На месте происшествия работают спасатели, медики и полиция. Пострадавшие эвакуированы в больницы, где им оказывается необходимая помощь. Власти департамента Хунин взяли ситуацию под контроль и обещают провести тщательное расследование всех обстоятельств трагедии.