Три человека погибли при аварии с участием бензовоза в Ростовской области

В пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области заявили, что три человека погибли и ещё двое пострадали в результате аварии с участием бензовоза.

Об этом пишет Интерфакс.

«Неклиновский р-н, 34 км ФАД Р-280, в 12:20 поступило сообщение о ДТП с участием трёх легковых автомобилей и бензовоза с последующим возгоранием», — отметили в МЧС.

Ранее в ГУ МВД России по Ростовской области заявили, что бензовоз загорелся на трассе Ростов — Таганрог.