После ДТП с восемью пострадавшими в регионе РФ возбуждено дело

По факту ДТП в Калужской области, где пострадали восемь человек, возбуждено уголовное дело, сообщили в региональной прокуратуре вечером воскресенья.

В ведомстве уточнили, что уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 264 УК РФ – нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью. Расследование дела находится на контроле у прокуратуры.

Напомним, что дорожный инцидент с участием микроавтобуса и грузовика произошел утром 22 марта в деревне Галкино Дзержинского округа.

По данным прокуратуры, в результате столкновения пострадали восемь человек – это водитель микроавтобуса и семь пассажиров. Их состояние не уточняется.