На Кубани в ДТП с подростком за рулем пострадали четыре человека

На Кубани водитель-подросток совершил ДТП, в котором пострадали четыре человека. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошел минувшей ночью на трассе Каневская - Челбасская - Березанская, рядом со станицей Каневской.

Как выяснилось, 15-летний водитель за рулем ВАЗ-21140 превысил скорость, не справился с управлением, съехал с дороги и опрокинулся.

Автомобиль принадлежит 21-летнему пассажиру, который передал право управления своему другу.

В результате ДТП пострадали несовершеннолетний водитель и трое пассажиров - двое парней 21 года и 14 лет, а также 25-летняя девушка.

Пострадавших госпитализировали. В связи с ДТП в оперативном ведомстве проводят проверку.