В Приморье грузовик врезался в стадо коров

В Приморье на трассе водитель грузовика врезался в стадо коров. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по региону.

Инцидент произошел на 632 километре автодороги "Хабаровск - Владивосток".

Водитель грузовика Mercedes Benz Actros с полуприцепом двигался в сторону Владивостока. Он столкнулся с несколькими коровами, которые переходили дорогу. Животные находились на самовыпасе и вышли на проезжую часть с обочины дороги, где заканчиваются леера.

В результате ДТП четверо животных погибли, водитель тягача не пострадал. Установлено, что авария произошла ночью при неблагоприятных погодных условиях.

Собственник животных привлечен к административной ответственности по части 2 статьи 12.29 КоАП РФ (нарушение ПДД лицом, управляющим велосипедом, либо возчиком или другим лицом, непосредственно участвующим в процессе дорожного движения).

По факту происшествия проводится проверка.